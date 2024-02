Accadde oggi | 5 febbraio | Carlos Borges ed altre ricorrenze

''Dobbiamo fare luce su quanto accaduto in una scuola dell'infanzia del nostro comune, fatti di questo tipo non possono e non devono accadere'', ha dichiarato la consigliera Germana Canzoneri (FdI).''Dobbiamo fare luce su quanto accaduto in una scuola dell'infanzia del nostro comune, fatti di questo tipo non possono e non devono accadere'', ha dichiarato la consigliera Germana Canzoneri (FdI).SPOLETO È morto dopo essere stato dimesso dal Pronto Soccorso, dove era arrivato in ambulanza accusando un forte dolore e un invalidante senso di spossatezza. Sarà ...