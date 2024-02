Abodi e il razzismo | «è il tempo degli interventi perentori | come a Udine»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 5 febbraio 2024) . Il ministro per lo Sport è intervenuto a Radio Anch’io. Le parole di«Sul, bisogna cercare di precedere la cronaca senza subirla. È il. In poche ore sono state individuate e allontanate dallo stadio le persone responsabili. Vorrei sottolineare la correttezza e la tempestività dell’se, una delle società maggiormente impegnate dal punto di vista della responsabilità sociale. È stato tolto il gradimento a queste persone che allo stadio non potranno più entrare. Questo in parte mitigherà l’amarezza ma non limiterà il rischio che si ripetano ancora fatti del genere. Bisogna essere tempestivi ed efficaci. Le norme ci sono. Vedremo cosa fare ulteriormente, ci sono delle ...