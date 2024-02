Abodi Corsa contro tempo per pista da bob Milano-Cortina

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il ministro per lo Sport: "Per qualcuno questo cantiere che si apre è ancora un segnale negativo" ROMA - "Per lada bob è unail, d'altro canto organizzare un'Olimpiade e una Paralimpiade è sempre estremamente complesso. Siamo arrivati un anno fa trovando dei ritardi che abb

Il ministro per lo Sport: 'Per qualcuno questo cantiere che si apre è ancora un segnale negativo' ROMA (ITALPRESS) - 'Per la pista da bob è una ..."Per la pista da bob è una corsa contro il tempo, d'altro canto organizzare un'Olimpiade e una Paralimpiade è sempre ...Firmato l'accordo per il via ai lavori di costruzioni dell'impianto. Il 15 marzo 2025 il test event, ma la Fondazione Milano-Cortina ha un piano B che fa stare tranquillo il Cio ...