A1 La notte di giovedì 8 febbraio chiuso svincolo Torrenova diramazione Roma Sud

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Sulla D19Sud della A1 Milano-Napoli, per consentire rilievi illuminotecnici, dalle 22 di8 alle 2 di venerdì 9saràlodi, in entrata verso la A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di entrare sullaSud percorrendo lo19 del Gra (E45-A1 Milano-Napoli). (Com/Mgn/ Dire)