A1 donne La V nera si ricarica per ripartire di slancio

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Altri due punti messi in carniere e la possibilità di recuperare energie fisiche e mentali preparare nel migliore dei modi la fase decisiva della stagione. "Abbiamo giocato una partita tosta con Landes e l’abbiamo vinta – ricorda coach Pierre Vincent– , abbiamo disputato un’Eurolega migliore rispetto all’anno scorso però non ci siamo qualificati per un canestro. Dipendeva da noi ma anche da Polkowice e Avenida, che ha vinto di un punto a Polkowice. Ne abbiamo parlato e mi sono concentrato sul fatto che dobbiamo vincere le partite che dobbiamo vincere. Contro Faenza in casa avevamo fatto molta fatica, poi abbiamo fatto molto bene. Le ragazze hanno lavorato bene e abbiamo ritrovato una buona forma dopo mesi con una squadra mai al completo". Tra le protagonista della vittoria di Faenza anche Chiara Consolini: "Abbiamo portato sul campo quello su cui stiamo lavorando. Dobbiamo continuare a ...

“I ricordi sono tanti io non so da che parte cominciare. I ricordi sono tantissimi, le volevamo bene. Lei era una donna gentile, generosa, molto ... (ilfattoquotidiano)

E così, siamo alla sfida Pigna-Ferragni che rientra - ah, quanto era bello svettare come star a Sanremo un anno fa, prima della polvere attuale - in una fase in cui non c’è pace per una donna di ...donna si schianta con un furgone e muore Virgilio14:41Puglia Bianca Taranto Stupro a Catania, la 13enne ha supplicato il branco prima della violenza: vittima identifica due autori Virgilio12:56Sicilia ...La recensione de Il colore viola, adattamento cinematografico del musical di Broadway The Color Purple, che può contare su un grande cast: le attrici Fantasia Barrino, Danielle Brooks e Taraji P. Hens ...