A Villa Necchi in mostra agrumi e sapori del Mediterraneo

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Appuntamento sabato 10 e domenica 11 febbraio aCampiglio, bene del Fai a Milano, con la XII edizione di. Sarà un fine settimana alla scoperta deglie dei loro aromi, colori e. L’esposizione sarà un percorso alla scoperta di un patrimonio di biodiversità tipica dei paesaggi mediterranei, con la possibilità di acquistare piante, frutti, mieli, birre aromatizzate, profumi, cosmetici, raffinati decori e altri prodotti selezionati sulla base della loro qualità e particolarità. Per la prima volta inmercato ci saranno anche originali oggetti e arredi di design sostenibile per la casa e l’ufficio, realizzati con un biomateriale innovativo, organico e resistente, ottenuto dalla trasformazione di bucce d’arancia, scorze di limone e scarti di caffè. ...

Villa Necchi Campiglio, Bene del FAI-Fondo per l'Ambiente Italiano ETS a Milano, ospiterà la XII edizione di Agrumi, manifestazione dedicata al mondo degli agrumi, dei loro aromi, colori e sapori. Sabato 10 e domenica 11 febbraio 2024 a Villa Necchi Campiglio (uno dei beni del FAI-Fondo per l'Ambiente Italiano ETS a Milano), andrà in scena la XII edizione di Agrumi, un fine settimana alla scope