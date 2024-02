A Re Carlo è stato diagnosticato un tumore

(Di lunedì 5 febbraio 2024) AIII re del Regno Unito èun. Lo riferisce la Bbc, citando Buckingham Palace che ha poi confermato la notizia con una nota ufficiale. Il sovrano èda poco dimesso dall’ospedale dove ha subito un intervento alla prostata. Buckingham Palace ha confermato che a ReIII èriscontrato undurante il ricovero per l’intervento alla prostata “Durante il recente intervento ospedaliero del Re per un ingrossamento benigno della prostata, è emersa un’altra questione di preoccupazione. Successivi esami diagnostici hanno individuato una forma di cancro”, si legge nel comunicato della Casa Reale britannica, che prosegue: “Sua Maestà ha iniziato oggi un programma di trattamenti regolari, durante il quale i ...

LONDRA - Buckingham Palace ha annunciato che al re Carlo III è stata diagnosticata una forma di cancro, non localizzata alla prostata, durante un intervento recente presso la London Clinic. Il palazzo ...Lo riferisce la Bbc, a pochi giorni dall'operazione alla prostata subita da Re Carlo, sovrano 75enne britannico. Il sovrano britannico era stato dimesso lunedì 29 gennaio scorso dalla London Clinic ...