A Parigi arriva la tassa sui Suv | approvato il referendum che triplica il prezzo dei parcheggi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Aè partita la guerra ai Suv in città. I cittadini sono stati chiamati al voto sul progetto dire la tariffa delo per i veicoli pesanti, inquinanti e ingombranti, ovvero così come sono stati definiti i Suv nella scheda elettorale. Gli abitanti della capitale francese hanno votato a favore della proposta: 54,55% sono stati i voti a favore. Nascerà, quindi, una vera e propriasui Suv. Non in tempi brevissimi, comunque. La questione deve prima essere affrontata, a partire da maggio, in consiglio comunale. Ci vorranno, quindi, diversi mesi prima che la nuova tariffa deientri in vigore. Nelle zone centrali della città si pagherà 18 euro per ilo. Ilperre il costo dei ...