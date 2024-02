A Napoli ripartono le navi da crociera nel 2024 | Grecia | Spagna | Egitto le mete più ambite

"Mi è mancata la mia Desmosedici GP in questa pausa invernale. Perciò, sono davvero felice di tornare finalmente in pista a Sepang per il primo test del 2024". Francesco Bagnaia riparte da bi-campione ...A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giandomenico Costi, ex dirigente del Napoli e braccio destro di Giuntoli: “Bisogna dimenticarsi del Napoli di Spalletti e per ...NAPOLI (ITALPRESS) – Vittoria in rimonta per il Napoli di Walter Mazzarri, che soffrendo batte per 2-1 il Verona. Al momentaneo vantaggio scaligero ...