A Mirafiori a marzo un mese intero di cassa integrazione | interessati 2 260 operai

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Undiper i 2.260 lavoratori di. Le linee della Maserati e della 500 elettrica non si fermeranno completamente, ma lavoreranno su un solo turno. Lo ha comunicato Stellantis ai sindacati. «E' un nuovo un segnale della continuazione del periodo di sofferenza per. Noi siamo ben consapevoli del piano strategico in corso di Stellantis, che ha sempre...

Un mese di cassa integrazione a marzo per i 2.260 lavoratori delle carrozzerie di Mirafiori . Le linee della Maserati e della 500 elettrica non si ... (quotidiano)

Un mese di cassa integrazione a marzo per i 2.260 lavoratori delle carrozzerie di Mirafiori . Le linee della Maserati e della 500 elettrica non si ... (quotidiano)

Un mese intero di cig a marzo per i lavoratori dello stabilimento Stellantis di Mirafiori impiegati sulle linee Maserati e 500 Bev. La decisione è stata comunicata oggi, 5 febbraio, dall’azienda alle ...L'azienda aveva già messo in cassa integrazione i lavoratori di Mirafiori per un mese nel periodo a cavallo tra il 2023 e il 2024, e per tre settimane dal 12 febbraio al 3 marzo. "È un segnale della ...Mirafiori si ferma. Dopo aver annunciato l’interruzione delle linee produttive dal 12 febbraio al 3 marzo, Stellantis comunica oggi ai sindacati altre 4 settimane di cassa integrazione fino al 30 ...