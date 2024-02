A Mirafiori a marzo un mese intero di cassa integrazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Undiper i 2.260 lavoratori delle carrozzerie di. Le linee della Maserati e della 500 elettrica non si fermeranno completamente, ma lavoreranno su un solo turno. Lo ha comunicato Stellantis ai sindacati. "E' un nuovo segnale della continuazione del periodo di sofferenza per. Noi siamo ben consapevoli del piano strategico in corso di Stellantis, che ha sempre affermato di puntare su, ma constatiamo con dispiacere il periodo di difficoltà che sta affrontando il sito in questo momento, in particolare la carrozzeria; difficoltà che noi cercheremo di gestire al meglio per attutire al massimo le ricadute sui lavoratori e sui loro salari. Auspichiamo che l'intervento del governo, con il nuovo piano incentivi, ...