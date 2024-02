A Fiumicino tornano le “Giornate ecologiche itineranti” | la programmazione per il 2024

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 5 febbraio– Durante le “”, i cittadini del Comune dipotranno conferire, dalle ore 10 alle ore 16, all’interno di contenitori predisposti dal gestore del Servizio di Igiene Urbana, i loro rifiuti consistenti in sfalci e potature, ingombranti e RAEE, pneumatici, inerti, oli vegetali esausti, batterie auto e lampadine (a neon e a basso consumo); Per lo svolgimento del servizio delle “”, nel periodo GENNAIO – DICEMBRE, è necessario procedere alla chiusura temporanea di aree destinate a parcheggio o di sedime stradale con divieto di sosta, per il posizionamento di alcuni contenitori necessari alla raccolta dei rifiuti, dalle ore ...