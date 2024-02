A Fiumicino c’è un “Mare da Amare” | il progetto per differenziare le plastiche inquinanti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 6 febbraio 2024- Il 6 Febbraio prenderà il via l’operazione ecologica “da A” a, una collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, Ogyre, GESENU e la Cooperativa Pesca Romana, utile a promuovere il corretto smaltimento dei rifiuti, in particolare plastici, recuperati daldurante le attività di pesca. “Già da domani, alcune imbarcazioni, con il supporto di innovativi sistemi tecnologici, si dedicheranno alla raccolta dei detriti in, che poi verranno depositati sulle banchine, differenziati e portati in discarica secondo le best practices – spiega L’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa -“da A” nasce da una cooperazione con professionisti del settore, utile all’avvio di progetti importanti per la tutela ...