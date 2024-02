A dire il vero | Nicole Holofcener | Julia Louis-Dreyfus e i film come terapia

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 5 febbraio 2024) "Quando vai al cinema ilti piace o no e te ne puoi sempre andare. Mentre un cattivo terapeuta è un disastro!": intervista a, regista di Ailin cuiinterpreta una scrittrice sconvolta dal fatto che il marito non ami il suo ultimo libro. In sala dall'8 febbraio.ha respirato cinema fin da piccola. Figlia dell'artista Lawrencee della scenografa Carol Joffe, quando aveva otto anni la madre si è risposata con il produttore Charles H. Joffe, trasferendosi così da New York a Hollywood. Grazie a Joffe,ha ottenuto il lavoro di assistente di produzione di Woody Allen sul set del ...