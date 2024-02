A che ora inizia la Conferenza stampa di Sanremo 2024 | l’orario d’inizio

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 5 febbraio 2024) A che oraladi, in programma tutti i giorni a partire dal 5 febbraio con quella di apertura? Ogni giorno per tutta la durata della kermesse canora (dal 6 al 10 febbraio) al mattino, intorno alle ore 11,45, si terrà la tradizionalecon i protagonisti del Festival. In primis il conduttore e direttore artistico Amadeus affiancato dai vertici Rai. I vari giornalisti presenti nella Sala De Santis del Casinò dipotranno fare le loro domande sulla serata precedente e su quelle future. Un evento atteso anche da tanti non addetti ai lavori viste le tante curiosità, le polemiche e le notizie che ne usciranno di volta in volta. Quante puntate Quante puntate (serate) sono previste per il Festival di ...