A che ora i Mondiali di nuoto | tuffi e pallanuoto oggi | programma 5 febbraio | tv | streaming

(Di lunedì 5 febbraio 2024) I2024 degli sport acquatici proseguiranno a Doha (Qatar),, lunedì 5: nella quarta giornata spazio a pallaartistico. Verranno assegnati altri tre titoli della rassegna: verranno distribuite le medaglie nei, nella piattaforma da 10 metri individuale femminile, e nelartistico, nel duo femminile tecnico e nel solo maschile tecnico. LA DIRETTA LIVE DEIDIARTISTICO ALLE 7.30, 12.00 E 18.00 Per quanto concerne ilartistico, Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero saranno impegnate nella finale del duo tecnico femminile, mentre Giorgio Minisini sarà in gara nella finale del solo maschile tecnico, infine la squadra mista italiana sarà in ...