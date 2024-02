A 77 anni si allena come un’adolescente | “Mi sento più in forma che mai” Qual è il suo segreto

Leggi tutta la notizia su sportnews.eu

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Una nonna è diventata una star dei social per via della suafisica: all’età di 77conta su un fisico pazzesco. Scopriamoè il suo. Se si pensa che per essere insia necessariorsi fin da giovani, ci si dovrà ricredere. Infatti, ci sono molti casi che dimostranoQuesto articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.