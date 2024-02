70enne accoltellata a morte in un centro commerciale | 5 adolescenti feriti

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Una signora è deceduta dopo essere stata colpita da alcuni ragazzi che stavano tentando di rubarle la macchina Tragedia in Inghilterra: la polizia ha arrestato cinque, mentre continuano le indagini sulladi una signora di 70anniin undi Ipswich. Questi si aggiungono all’arresto di un ragazzo, Ripley, di 15 anni avvenuto domenica notte dopo essere stato accusato di uso illegale di un auto legata a una presunto furto, che secondo gli agenti apparteneva proprio alla vittima, Vyleen White. L’anziana è stata pugnalata al petto durante una violenta rapina davanti alla nipote di sei anni alRedbank Plains.in pieno giorno (Ansa) – Cityrumors.itLa polizia ...

I carabinieri hanno sottoposto a fermo 4 persone nel Casertano: sono accusate di 18 raid effettuati con la tecnica della “spaccata” nel giro di pochi mesi in gioiellerie, negozi ed uffici postali.TORINO, 12 GEN - Non ce l'ha fatta la donna di 65 anni accoltellata dal marito nel pomeriggio di mercoledì ...Una profonda ferita aveva raggiunto il diaframma e lo stomaco. Il 70enne, ex gommista, è ...