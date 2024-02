50&Più | giovedì pomeriggio 8 febbraio i soci incontrano la scrittrice Catta

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Caserta. “Le vite vissute” è il titolo del libro scritto da Tizianache sarà presentato presso la sede della sezione di Caserta dell’Asazione 50&Più nell’ambito dell’ampio programma culturale promosso dal sodalizio per i numerosi. L’evento, svolto in collaborazione con il Festival della vita, si concentra sul tema “Comprendere se stessi per comprendere gli altri”. I saluti istituzionali della presidente dell’Asazione Mariapia Ciannarella apriranno i lavori in programma. Presenta Emilia Mastrangelo del Direttivo; le letture sono affidate a Rosalba Ciannarella del Gruppo Teatro 50&Più. L’inizio è previsto per le 16.55.