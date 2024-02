5 febbraio | è la gornata contro lo spreco alimentare | il cibo che gli italiani gettano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Firenze, 52024 – Cade oggi l’undicesima Giornata nazionale per la prevenzione dello, e nel nostro Paese l’allarme è più alto degli anni scorsi. L’Italia è risultatana: nel bidone finiscono ben 13 miliardi di, e lo buttano anche i poveri. Risale infatti nel nostro Paese lo: a casa si passa da 75 grammi dibuttato ogni giorno a testa nel 2023, a quasi 81 grammi nel 2024, in pratica oltre mezzo chilo (566,3 grammi) a settimana. Si tratta dell'8,05% diin più rispetto a un anno fa, per un costo l'anno a famiglia di 290 euro e di 126 euro procapite. È la fotografia che emerge dal Rapporto 'Il caso Italia' dell'Osservatorio Waste Watcher International. Si scopre che si ...