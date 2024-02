420 docenti fino al 30 giugno con Agenda Sud | ecco le scuole in cui vengono attivati 5 incarichi aggiuntivi e le risorse

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Elencoin cuiglidi personale docentea giungo 2024 per il pianoSud. In totale nell'elencodivisi quasi nove milioni di euro per 420 insegnanti tra le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Sardegna, Sicilia, Puglia, Molise. L'articolo .