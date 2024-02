13enne violentata | gip ha disposto carcere per tre minori

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il gip per i minorenni di Catania ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare inper tre degli indagati accusati di avere avuto una parte attiva nella violenza sessuale di gruppo aggravata a unanei giardini comunali della Villa Bellini. Sono due minorenni e un giovane che ha già compiuto 18 anni, la cui posizione domani sarà trasmessa, per competenza funzionale, alla procura distrettuale. L'ordinanza dovrà essere convalidata entro 20 giorni.

