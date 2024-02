Oltre le canzoni in gara un altro aspetto del Festival di Sanremo molto atteso dai fan sono i look dei cantanti e dei conduttori. Ne sa qualcosa ... ()

Taylor Swift annuncia il suo nuovo album : The Tortured Poets Department

Serata da ricordare per Taylor Swift e soprattutto per i suoi fan. La cantante americana ieri ha vinto il suo tredicesimo Grammy, quello come ... (biccy)