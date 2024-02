Zielinski potrebbe aver giocato l’ultima partita con il Napoli domenica scorsa Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 4 febbraio 2024) La rottura trae ilè ormai sotto gli occhi di tutti. Il polacco, che è stato escluso dalla lista Champions, a luglio saluterà la squadra dove è stato per otto anni e andrà all’Inter.giocherà poco anche in campionato, ormai il centrocampista è escluso dal progetto.in campo solo in caso di emergenza Ladello Sport scrive: “Piotrla sua ultimacon il. Finito fuori dalla lista Champions, il polacco non è fuori rosa perché può essere utilizzato in campionato, ma – probabilmente – solo in casi di emergenza. L’Inter, intanto, ha avvisato il...