Zielinski e Dendoncker fuori dalle liste | Meluso spiega i motivi

(Di domenica 4 febbraio 2024) Napoli e Verona sono pronte a scendere in campo in quel del Maradona, con la sfida presentata ufficialmente su DAZN da. Torna sul terreno del Diego Armando Maradona digrotta il Napoli di Walter Mazzarri, chiamato a rispondere sul campo agli 0 tiri in porta messi a segno la scorsa giornata contro la Lazio. Vincere quest’oggi sarà dunque fondamentale per i partenopei al fine di recuperare morale nonché punti in vista della zona Champions, distante 4 punti dalla compagine Campione d’Italia. A tentare di rovinare la festa, ecco quindi arrivare il Verona dell’ex Marco Baroni, pronto a tutto pur di strappare almeno un punto fondamentale per la lotta salvezza. A presentare la sfida, però, ecco arrivare Mauro, intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita. Napoli-Verona, le parole diLe ore 15 ...

Napoli-Verona, gara valida per la 23esima giornata di campionato e in programma alle ore 15:00 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli sarà visibile in diretta in streaming su Dazn. L'app di DAZN ...Il Napoli, che è stato molto attivo nel mercato invernale, fa l'acquisto più costoso della Serie A: 20 milioni per Ngonge ...Le scelte dell'allenatore per la sfida del Maradona in programma alle ore 15: tanti rientri e diverse novità nell'elenco ...