Zenith | corsa bellissima | Avanti con questo spirito

(Di domenica 4 febbraio 2024) Rimanere in serie positiva e difendere la posizione acquisita nei play off. Con questi obiettivi laPrato si prepara ad ospitare, oggi pomeriggio alle 14.30 al "Chiavacci", il Pontebuggianese. Partita da non prendere sottogamba, malgrado la classifica veda i bluamaranto a quota 31 punti e a 5 lunghezze dagli avversari di giornata. Mancheranno lo squalificato Cela e l’infortunato Bagni, quindi emergenza in difesa per mister Settesoldi. Assente anche Rosi a centrocampo, mentre Mari e Gonfiantini non saranno al 100%. "Arriviamo a questa partita non in perfette condizioni di organico, ma la fiducia nel gruppo rimane invariata – commenta il vice presidente Enrico Cammelli -. Giocheremo contro una squadra ben organizzata, che anche all’andata ci ha fatto soffrire, specie nel secondo tempo. Non sarà una passeggiata. Mi auguro di vedere la migliore ...