Zelensky spaventa l’Italia | “La guerra può arrivare anche da voi e sarà uno choc”

(Di domenica 4 febbraio 2024)ritorna a rilasciare alcune dichiarazioni ai media italiani e lo fa ai microfoni del TG1: “Oggi l’Ucraina è più vicina all’Europa e siamo più esperti”. A distanza di diversi mesiritorna a parlare agli italiani. Il presidente ucraino, che in passato era intervenuto più volte nelle trasmissioni e sui media italiani, questa volta decide di rilasciare un’intervista esclusiva ai microfoni del TG1 per fare il punto sul conflitto in corso nel proprio Paese eper avvisare il nostro Paese sulla possibilità di un allargamento del conflitto.avvisasulla– Notizie.com – © AnsaInoltre, il presidente ucraino si soffermasul rapporto tra Kiev e Roma sottolineando che “è molto positivo. L’ex premier Draghi ci ha aiutato molto e ...

I casi di corruzione in Ucraina non si contano più, solo pochi giorni fa il ministero della difesa è stato coinvolto in un caso di sottrazione di fondi destinati all’acquisto di munizioni, Nell’agosto ...KHARKIV — Non piove dal nulla, la crisi riesplosa lunedì tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il capo delle forze armate Valery Zaluzhny. La scintilla che «ha intossicato un rapporto già det ...Nel mirino le città oltre confine. Il capo dell’intelligence di Kiev: «L’offensiva di Mosca si esaurirà in primavera» ...