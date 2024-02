Zelensky al Tg1 | «Se l’Occidente smette di sostenerci Putin attaccherà l’Europa | cambierà il mondo» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 4 febbraio 2024) La guerra tra Russia e Ucraina è ormai arrivata a un punto di stallo. Lo ha confermato stasera in un’intervista al Tg1 il presidente ucraino Volodymyr: «È così, è un dato di fatto», ha detto al direttore del tg della rete ammiraglia Rai Gianmarco Chiocci. Perché? «Perchè è mancato qualcosa. Ci sono stati ritardi negli equipaggiamenti e i ritardi significano errori», è l’interpretazione di. Il presidente ucraino ha rinnovato i ringraziamenti all’Italia per il sostegno continui dei suoi governi – quello Draghi prima, quello Meloni poi – alla causa del suo popolo. Due leader, gli ultimi presidenti del Consiglio italiani, cheritiene siano stati perfino decisivi a livello Ue nel sostenere in concreto Kiev. «Mario Draghi ci ha aiutati molto per ottenere la candidatura all’ingresso nell’Ue. Lui è stato in Ucraina ...