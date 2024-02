Zelensky al Tg1 | La guerra può arrivare da voi | nessuno sarà pronto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 4 febbraio 2024) "Lapuòda voi perché abbiamo a che fare con Putin": Il presidente ucraino Volodymyrlo ha detto nell'intervista al direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci, andata in onda domenica 4 febbraio dopo il telegiornale di Rai1. Lapuòin Europa e nel nostro Paese " perché abbiamo a che fare con Putin. E quando arriverà, gli eserciti europei non sono pronti,uno choc, dov'è la garanzia che la Nato reagirà prontamente? chi ne parla?", ha detto il leader ucraino rispondendo alla domanda su cosa si sente di dire a chi, in Italia e in altri Paesi europei, dice di essere stanca di mandare armi all'Ucraina. "L'Ucraina di oggi è diversa, più vicina all'Europa. ...