Zelensky al Tg1 | «La guerra può arrivare da voi | nessuno sarà pronto Sul terreno c' è stallo | ci servono mezzi moderni»

Incalzato dalle domande del direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, il leader ucraino Volodymyr Zelensky ha commentanto con grande franchezza le voci circolate negli ultimi giorni circa la sua presunta ...So che noi vinceremo». A dirlo il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista al direttore del Tg1 Gianmarco Chiocci. «La Russia non si fermerà, dobbiamo renderci conto di tutto questo – ..."Per quanto riguarda la guerra sul terreno c'è stallo. E' un dato di fatto". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervistato dal direttore del Tg1 Gianmarco Chiocci. "Perché Perchè ...