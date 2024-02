Zelensky a Tg1 | Putin può venire da voi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 4 febbraio 2024) 21.00 "I partner internazionali dell'Ucraina devono continuare a sostenerla perché la Russia non si fermerà: la guerra può arrivare da voi",ha detto il presidente ucraino,, in esclusiva al Tg1, "perché siamo di fronte a. Se arriva, gli eserciti europei non sono abbastanza forti: chi garantisce che la Nato riuscirà a fermarlo? Nessuno". "A volte siamo stanchi-ha detto- ma non permetteremo a Mosca di avanzare". Poi, sulla rimozione del capo dell'esercito ucraino ha garantito che gli Stati Uniti "non interferiranno".