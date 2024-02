Yemen | nuovi raid Usa contro gli Houthi | «Colpita anche la capitale Sana’a» Lunedì riunione urgente Onu sul rischio escalation

(Di domenica 4 febbraio 2024) Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno condotto questa seraattacchiobiettivi degliin: sarebbero stati colpiti dal cielo e dal mare almeno 30 obiettivi in 10 diverse località. Funzionari Usa hanno chiarito a Reuters che si tratta di obiettivi «legati all’Iran», come depositi di armi e centri di comando ello. Secondo fontiite sarebbero state colpitealcuni siti nella zona delladel Paese,, dove si sono sentite forti esplosioni. Nelle scorse ore gli Usa hanno detto di aver colpito e distruttosei missili da crociera che glisi preparavano a lanciarenavi in transito nel Mar Rosso. Resta intenso dunque il ...

Sana’a, 24 gen. (Adnkronos) – In risposta ai “continui attacchi” degli Houthi contro le navi in transito nel Mar Rosso, “le forze armate degli Stati ... (calcioweb.eu)

In cambio di una significativa pausa nei combattimenti. La risposta Usa-Gb ai "continui attacchi" degli Houthi contro le navi in transito nel Mar ... (sbircialanotizia)

Gli Stati Uniti hanno utilizzato anche bombardieri a lungo raggio partiti dagli Usa per colpire obiettivi delle milizie filo-iraniane in Siria ed in Iraq, come ...Nuovo capitolo con L'APPROFONDIMENTO DI PRIMICANALE SULLA CRISI NEL MAR ROSSO - Clicca qui e i riflessi sui porti liguri. Voce al direttore generale di Spediporto Giampaolo Botta. "Non possiamo che ra ...Al-Ghobari, 'chi nel mondo nutre risentimento verso Usa è diventato sostenitore Houthi, Occidente verso loro avanzata verso Sana'a' ...