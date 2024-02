WWE | #WeWantCody spopola sempre di più | più di 200 000 post in meno di 24 ore

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 4 febbraio 2024) Proprio non si riesce a digerire il fatto che The Rock abbia di fatto soffiato ilo a Cody Rhodes nel main event di WrestleMania XL. Infatti se si pensava che il fare The Rock vs Roman Reigns potesse fare piacere ai fan, invece si è ottenuto proprio l’effetto contrario e anzi un’orda di reazioni negative sono piovute contro la WWE, TKO e lo stesso People’s Champion.Come riportato nella serata di ieri i fan hanno iniziato una vera e propria rivolta contro questa decisione del cambio nel main event.ieri sui social ha cominciato are l’hashtage nel giro di pocodi 24 ore questo hashtag in favore dell’American Nightmare ha raggiunto più di 200.000e interazioni varie sui social ...