WWE | La proprietà vuole eliminare Vince McMahon dal videogioco 2k24

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 4 febbraio 2024)è al centro di uno scandalo che ha visto muovere contro di lui pesanti accuse. Il tutto è partito dalla causa intentata da una ex dipendente e sembra ora che nei suoi confronti ci sia anche una indagine federale. Il Chairman si è dimesso dai ruoli che aveva in TKO e la sensazione è che la nuovasia intenzionata ad elongare ogni riferimento alla sua persona.fuori da? Secondo quanto evidenziato da Dave Meltzer durante Wrestling Observer Radio, laWWE sarebbe intenzionata addalin uscita il prossimo mese di marzo. Al momento non è chiaro se la cosa si concretizzerà e se potrà essere fatta vista l’imminente ...