Wta Linz 2024 | Ostapenko serve il bis | battuta Alexandrova in 2 set e secondo titolo stagionale

(Di domenica 4 febbraio 2024) Jelenabatte Ekaterinanella finale del Wta 500 die conquista il suodopo il Wta 500 di Adelaide di tre settimane fa. Basta un’ora e dieci minuti alla lettone per archiviare la pratica per 6-2 6-3 contro la numero 2 del seeding. Grande prestazione di forza della campionessa del Roland Garros 2017, che gioca una partita sempre in controllo e non concede nemmeno un break alla sua avversaria russa. Con questo risultatoriavvicina la top10 nel ranking Wta, distante ora meno di cinquanta punti. SportFace.