WTA Hua Hin | Diana Shnaider vince il primo titolo in carriera | Lin Zhu battuta in tre set

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ilnon si scorda mai. La russa Diane, vent’anni da compiere il prossimo 2 aprile, si prende la prima affermazione dellasul cemento di Hua Hin, battendo in finale la cinese Lin Zhu, numero 2 del tabellone e campionessa in carica, con il punteggio di 6-3 2-6 6-1. Un successo che ricorda così quali erano i motivi per cui una certa Martina Navratilova puntasse forte su di lei lo scorso anno. Una sfida dai tanti volti, che ha cambiato padrona costantemente. Ilset è quello che ha vissuto un po’ più di equilibrio:, che conferma il suo ottimo periodo negli ultimi mesi, strappa subito il servizio all’avversaria per poi salvare tre palle del controbreak. Tra settimo e ottavo gioco nuovi ribaltoni: Zhu impensierisce la prima della russa, trovando il ...

Al via in tabellone principale anche Maria Sakkari e Barbora Krejcikova. Curiosità per la coppia Jabeur-Osaka in doppio. Badosa darà forfait Nessuna italiana presente ...La finale che non ti aspetti. Sul cemento thailandese di Hua Hin la cinese Lin Zhu si ripresenta all'ultimo atto dopo il successo della scorsa annata contro Lesia Tsurenko. Per lei non ci sarà un derb ...Continua il feeling con il continente asiatico per Diana Shnaider, e continua quello al T hailand Open, torneo WTA 250 che si gioca nella città di Hua Hin, per Lin Zhu. Saranno infatti la ...