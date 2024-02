Wta Cluj-Napoca 2024 | programma | orari e ordine di gioco lunedì 5 febbraio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ildicon glie l’didel torneo Wta di. Prende il via il main draw rumeno con tante teste di serie subito in campo. Nel complesso sono sei i match i match innella giornata inaugurale. Di seguito l’dicompleto. CENTER COURT Ore 10:00 – (7) Tomova vs Osorio a seguire – (9) Podoroska vs Tauson a seguire – Waltert vs (3) Blinkova a seguire – Parks vs (8) Bogdan a seguire – (1) Rus vs Minnen COURT 2 Ore 10:00 – Siegemund vs Parrizas Diaz SportFace.