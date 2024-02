Wta Abu Dhabi 2024 | programma | orari e ordine di gioco lunedì 5 febbraio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ecco il, glie l’didiper il Wta 500 di Abu. Subito in campo due teste di serie come Haddad Maia e Kasatkina, ma ad aprire ilsullo Stadium Court sarà l’interessante match tra Garcia e Cirstea. In chiusura, invece, la wild card Emma Raducanu, che affronta la ceca Bouzkova. Di seguito l’dicompleto. STADIUM COURT Ore 07:00 – Garcia vs Cirstea A seguire – (6) Haddad Maia vs Wang A seguire – (7) Kasatkina vs Parry A seguire – Bouzkova vs Raducanu ADCB COURT 1 Ore 07:00 – Chan/Olmos vs Kalinina/Xu A seguire – Pera vs Krueger SportFace.