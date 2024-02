WTA Abu Dhabi 2024 | Luci Bronzetti esce di scena nel turno decisivo delle qualificazioni

(Di domenica 4 febbraio 2024) Dopo aver superato l’australiana Daria Saville con un duplice 6-4 nella giornata di ieri, si ferma al secondo eil cammino dinel torneo WTA 500 di Abu: l’azzurra, numero 6 del tabellone cadetto, cede alla statunitense Ashlyn Krueger, testa di serie numero 11, che si impone con lo score di 7-5 6-0 in un’ora e venti minuti di gioco. Nel primo set i primi cinque game vengono dominati dalla giocatrice al servizio, poi nel sesto l’azzurra si ritrova sotto 15-40 al servizio, porta la contesa ai vantaggi ma, dopo aver mancato due occasioni per il 3-3, cede la battuta. La reazione diè immediata e la tennista italiana, vincendo quattro punti di fila in risposta, ottiene l’immediato ...

