Whatsapp | sblocca le funzioni nascoste che in pochi usano | ti semplificano la vita

(Di domenica 4 febbraio 2024) Sono molte le funzionalità poco conosciute dagli stessi utenti di: dalle più datate a quelle più recenti. Per i meno esperti, ma anche per i pionieri della piattaforma, alcunesono ancora un mistero, poiché non si parla abbastanza della loro esistenza. Eppure i costanti aggiornamenti ci informano sui miglioramenti introdotti dal team, ma poco di ciò che è già all’interno di quella che ad oggi è l’app di messaggistica più utilizzata al mondo. Ledi– (cityrumors.it), con i suoi 15 anni di storia, ascolta con una certa costanza le necessità, nonché le lamentele dei suoi utenti, così da migliorare costantemente l’esperienza di utilizzo. Per questo motivo può tornare utile conoscere anche quelle funzionalità decisamente più ...

Con 2 gol nei primi 30’ il Formigine si prende il derby col Castelfranco, avvicinando il 5° posto della Virtus a -6 e acuisce la crisi della squadra di Cattani (un punto in 4 gare). La gara si sblocca ...La gara si sblocca al 20’ con Pieralisi che raggiunge così quota 8 gol in 7 partite con la maglia rossoblù, piazzandola molto bene su punizione dai 25 metri, con il portiere che non può nulla e la ...Mentre Guterres chiede di non sospendere i finanziamenti, parliamo con Tamara Alrifai che racconta come funziona l’Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei profughi palestinesi e perché è fondame ...