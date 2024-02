WeWantCody

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ciao Cody. Non leggerai mai questo articolo, sia per scogli linguistici che, probabilmente, perché la mia opinione conta meno di zero. Sono solo un povero fan estremamente dispiaciuto. E’ sabato sera, è saltata la serata e ho passato dieci ore ad interrogarmi perché, e per come, tu probabilmente non sarai nel main event di Wrestlemania XL. Posto che, cazzarola, sarebbe tuo di diritto per due motivi. Il primo? Hai vinto la fottuta Royal Rumble. Ma escludendo i meriti legati al risultato, che nel nostro sport predeterminato lasciano il tempo che trovano, il secondo motivo è anche più importante. La realtà dei fatti è che negli ultimi due anni sei stato la stella più splendente di tutta la WWE, senza se e senza ma, e che ti sei ampiamente meritato di “finire la tua storia”. Anche se mi sta venendo il dubbio che questa frase porti, ormai, solo sfiga. Ciao Dwayne. Ti chiedo quasi ...