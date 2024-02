Vtb | inizia l’era Alberti Vogliamo la salvezza Cerchiamola insieme»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Non fa giri di parole, il nuovo tecnico della Fcredil Bologna, Gianluca: "Ci attende una gara molto importante, forse la più importante". Il tutto dopo la settimana più difficile vissuta dal Volley Team Bologna. A inizio settimana sono arrivate le dimissioni irrevocabili del tecnico Andrea Zappaterra, che ha deciso di concludere il percorso alla guida della squadra dopo due anni e mezzo,to in B2 e concluso dopo una promozione in serie A2 e la conquista della Coppa Italia di serie B1 femminile. Alle 17, al PalaMarani di Budrio, arriva la Cbl Costa Volpino, che Bologna sfidò proprio nella finale di Coppa Italia della scorsa stagione per un match da dentro fuori in chiave: match da non sbagliare, valido per la seconda giornata della Pool. "Costa è terzultima, a 13 punti e ha già ...