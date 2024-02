Volley | Superlega | Piacenza ferma Perugia 3-1 | Trento in fuga

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 febbraio 2024) Nella serata del 4 febbraio, vanno in scena due partite valide per il campionato di. Civitanova vince su Modena per 3-0. Nel frattempo,3-1, conquistando tre punti importanti e concedendo ala. Civitanova vince contro Modena in tre set. La partita, nel palazzetto della Lube, finisce 3-0 dopo un’ora e mezza di gioco. I padroni di casa riescono a trovare il vantaggio nel primo set, con Modena che resta a tallonare gli avversari senza però raggiungerli. Il parziale finisce dunque 25-21. Nel secondo set, Modena si fa più agguerrita e il risultato rimane incerto sino agli ultimi palloni. Sul finale, Civitanova si impone e conquista il set 27-25. Nel terzo e ultimo parziale, il match rimane combattuto, ma i modenesi non raggiungono il pareggio. ...