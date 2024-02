Volley serie A2 femminile San Giovanni vuole continuare la corsa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) La Omag-Mt Sansarà di scena a Como, quest’oggi (ore 17), in un importante confronto contro l’Albese, ex squadra di Alice Nardo (nella foto) e Sveva Parini. Sanappare decisa e determinata a guadagnare terreno nei confronti delle dirette avversarie Messina e Cremona nel difficile cammino verso la zona play-off proprio perché le due compagini oggi si sfideranno a Cremona. Ma le ‘zie’ non dovranno sottovalutare le giocatrici comasche. Soprattutto in casa propria, al Palafracescucci, le padrone di casa lotteranno su ogni pallone. Sanè motivatissima dalla recente bella vittoria (3-2) contro la Futura Giovani Busto Arsizio e si sta giocando ancora una piccola possibilità di sognare il quinto posto, ultima casella disponibile per i play-off. Messina dista 7 punti, prima però oggi si dovrà fare bottino pieno a ...