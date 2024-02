Volley femminile | Scandicci e Novara vincono in Serie A1 Antropova e Akimova squillanti | ok Roma

(Di domenica 4 febbraio 2024) Oltre al big match tra Conegliano e Milano, oggi pomeriggio si sono disputate quattro partite valide per la 19ma giornata dellaA1 diha surclassato Trento con un secco 3-0 (25-18; 25-13; 25-17). Le toscane hanno confermato il pronostico della vigilia contro il fanalino di coda e proseguono l’intensa lotta conper il terzo posto in classifica generale. Le ragazze di coach Massimo Barbolini sono tornate al successo dopo la secca sconfitta rimediata contro Conegliano, mentre le dolomitiche incappano addirittura nel diciottesimo ko stagionale e sono sempre più ultime (ormai la retrocessione sembra inevitabile per le ragazze di coach Davide Mazzanti). Prova sopra le righe da parte dell’opposto Ekaterina(18 punti), in doppia cifra anche le ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-18 In rete la battuta di Folie. 24-18 Mani-out di Egonu. 24-17 Ace con l’ausilio del nastro per Wolosz, ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-18 Ace con l’ausilio del nastro di Lubian, ci sono 6 match-point per Conegliano. 23-18 Si insacca la ... (oasport)

Conegliano ha sconfitto Milano con un secco 3-0 (25-23; 25-18; 25-18) nel big match della Serie A1 di volley femminile. Lo scontro diretto tra la prima e la seconda in classifica ha avuto storia solta ...La Prosecco Doc Imoco Conegliano e' insuperabile. In un Palaverde al completo (5.344 biglietti venduti) l'Allianz Vero Volley cade 3-0 nel big ...Un successo importante specialmente per il morale della formazione guidata da coach Piraccini, in vista del ritorno in campionato ...