Volley femminile | Conegliano travolge Milano 3-0 Egonu fa più punti di Haak | ma non basta

(Di domenica 4 febbraio 2024)ha sconfittocon un secco 3-0 (25-23; 25-18; 25-18) nel big match della Serie A1 di. Lo scontro diretto tra la prima e la seconda in classifica ha avuto storia soltanto nel primo set, dove le Campionesse d’Italia hanno rimontato da 6-12. A seguire le Pantere hanno mostrato un tasso tecnico superiore rispetto alla compagine meneghina e hanno meritatamente trionfato di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso. Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno così rafforzato il primo posto in graduatoria, dove ora vantano ben seidi vantaggio sull’Allianz Vero: l’Imoco ha infilato la 19ma vittoria consecutiva in campionato, ha confermato la propria imbattibilità e ha messo una seria ipoteca sul primato al termine della regular season. ...

La Prosecco Doc Imoco Conegliano e' insuperabile. In un Palaverde al completo (5.344 biglietti venduti) l'Allianz Vero Volley cade 3-0 nel big