Vivere sostenibile costerebbe 20mila euro anche usando tutti bonus possibili

Klimahouse e Politecnico di Milano premiano le startup più innovative e scalabili che sanno rispondere alle esigenze del futuro per costruzioni e design più leggeri e un approvvigionamento di risorse ...In merito al progetto regionale che prevede un investimento di 11 milioni di euro come progetto pilota per rivoluzionare il trasporto pubblico nella provincia di Pesaro e Urbino (da Morciola a Pesaro) ...Carmel Gattullo aveva solo 15 anni quando nel 2015, a Ostia, morì dopo esser stata investita sulle strisce pedonali di piazza della stazione Vecchia. A nove anni di distanza è ...