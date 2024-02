Vittorio Sgarbi lascia | mi dimetto da sottosegretario alla Cultura VIDEO

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 4 febbraio 2024) AGI -definisce il passo indietro "un colpo di teatro". Ma le sue dimissioni daarrivano in seguito al 'verdettò dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, a conclusione di un procedimento aperto almeno tre mesi fa. A fine ottobre, infatti, l'Antitrust aveva fatto sapere di aver avviato una istruttoria nei suoi confronti, su segnalazione del ministro dellaGennaro Sangiuliano. L'accusa era di violazione del regolamento sul conflitto di interessi per sospette "condotte illecite in violazione di quanto previsto dlegge del 2004 in materia di attività incompatibili con la titolarità di una carica di governo". Per questo, le opposizioni chiedevano da tempo le sue dimissioni e avevano presentato una ...