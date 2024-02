Vittorio Emanuele | ecco la vera storia del quasi re tra spari e vita mondana

(Di domenica 4 febbraio 2024) Accanto al suo nome non è mai ap.parso l'ordinale che contraddistingue i sovrani, sia perché sul trono non è mai salito, sia perché di regaledi Savoia ha avuto assai poco. Ultimo legame di sangue col crepuscolo della stagione dei Savoia era figlio dell'ultimo re, Umberto II, e nipote dell'unico imperatore nominale, quelIII protagonista della catastrofe della nazione fondata da suo nonno partito come re di Sardegna –, portava con sé l'etichetta di principe di Napoli ricevuta per consuetudine di alternanza dopo l'unificazione dell'Italia. Fu in contrasto con l'etichetta, con la famiglia e con la, non per ribellismo o per carattere deciso ma per incapacità di valutazione delle scelte e delle conseguenze. Troppo piccolo per caricarsi responsabilità sugli errori ...

Napoletano per nascita, Vittorio Emanuele di Savoia con la città ha avuto un rapporto stretto, mai ostentato. Partì da Napoli nel giugno del 1946 per un esilio lungo 57 anni e denso ...Bisogna fare un salto indietro, di oltre vent'anni, per tornare a quella che fu la prima visita di Vittorio Emanuele di Savoia – morto ieri all'età di ottantasei anni – nella città della Ghirlandina.