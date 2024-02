Vittorio Emanuele di Savoia | sabato i funerali nel duomo di Torino

(Di domenica 4 febbraio 2024) (Adnkronos) – Ididisi terranno10 febbraio neldi”. L’orario della cerimonia sarà alle 15. Lo comunica in una nota la Casain cui si spiega che “l’accesso alper la Santa Messa esequiale sarà possibile soltanto con biglietto di invito”. “Dopo il rito funebre, Sua Altezza Reale il Principesarà tumulato in forma strettamente privata nella Cripta Reale nella Basilica di Superga, luogo di sepoltura della tradizione sabauda. Nella giornata di venerdì 9 Febbraio, a partire dalle ore 12.30 e fino alle ore 21 – si legge ancora – quanti vorranno rendere l’estremo saluto a Sua Altezza Reale, potranno farlo presso la Chiesa di Sant’Uberto, all’interno del complesso della Reggia di Venaria Reale”. “Sua Altezza Reale il PrincipeFiliberto, Duca die Principe di Venezia, a nome di Casa, ringrazia tutti coloro che, in queste ore, stanno manifestando il proprio cordoglio” si legge nella nota. L'articolo proviene da Italia Sera.

Si è spento Vittorio Emanuele di Savoia, figlio di Umberto II, l'ultimo re d'Italia, e di Maria José. Vittorio Emanuele avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 12 febbraio. Il decesso è avvenuto a ...